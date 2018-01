Star Wars 8 - Die letzten Jedi knackt die eine Milliarde-Marke

Bei Lucasfilm knallen die Sektkorken, denn es gibt etwas besonderes zu feiern: Pünktlich zum Jahreswechsel erreicht Star Wars: Die letzten Jedi den nächsten Meilenstein.

Nach nicht einmal drei Wochen kommt das neue Sternenkrieg-Abenteuer von Rian Johnson auf über eine Milliarde US-Dollar Einnahmen weltweit an den Kinokassen (laut BoxOfficeMojo). Damit ist er schon jetzt der weltweit dritterfolgreichste Film des Jahres 2017.

In den US-Kinos setzt sich Episode 8 mit über 533 Mio. Dollar an die Spitze der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres und verbannt den bisherigen Spitzenreiter Disneys Die Schöne und das Biest (mit 504 Mio. Dollar) auf den zweiten Platz.

Über 4 Millionen deutsche Kinobesucher

Auch in den deutschen Kinocharts kommt niemand an Episode 8 vorbei. Inzwischen haben über 4 Millionen Zuschauer das neue Star-Wars-Abenteuer von Rian Johnson mit Rey, Finn, Luke Skywalker und Kylo Ren gesehen.

Ob der zweite Teil der neuen Trilogie schließlich an den sensationellen Kinoerfolg seines Vorgängers Das Erwachen der Macht von J.J. Abrams mit über 2 Milliarden US-Dollar Einnahmen weltweit heranreichen wird, bleibt abzuwarten. Erst in wenigen Tagen geht Episode 8 endlich auch in China an den Start. Das dürfte noch einmal einiges in die Kasse von Lucasfilm spülen.

Weiter geht es mit Episode 9 im Jahr 2019

Wie es in der Star-Wars-Saga weitergeht, erfahren wir leider erst in zwei Jahren. Regisseur J.J. Abrams hat bereits die Arbeit am Drehbuch zu Episode 9 aufgenommen, gemeinsam mit seinem Mitautor Chris Terrio (Argo).

Nach Episode 7: Das Erwachen der Macht als Auftakt der neuen Trilogie wird er damit auch das große Finale in die Kinos bringen. Kinostart ist für Dezember 2019 angekündigt.

