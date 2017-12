Ob es wohl an der weihnachtlichen Stimmung liegt oder ob Mark Hamill aus der Sicht von Lucasfilm übers Ziel hinausgeschossen ist - wir werden es wohl nie erfahren. Fest steht, Mark Hamill nimmt via Twitter seine harsche Kritik zu Luke Skywalkers Darstellung in den neuen Star-Wars-Filmen wieder zurück.

Schon vor einigen Monaten äußerte sich der Schauspieler in diversen Interviews zu Star Wars: Die letzten Jedi von Regisseur Rian Johnson und gab offen zu, dass ihm das Drehbuch (zunächst) nicht gefallen hätte.

Kurz nach dem Kinostart verschärfte er die Kritik über die Entwicklung seiner Figur. Mit den Worten "Er ist nicht mein Luke Skywalker" wird er in einem Interview zitiert.

Inzwischen ist das entsprechende Interview (via YouTube) nicht mehr online und auch der Schauspieler Mark Hamill zeigt sich plötzlich handzahm.

So entschuldigt sich Mark Hamill öffentlich und meint, dass er mit seiner Skepsis zum neuen Luke falsch lag. Er bereue es nun, sie öffentlich ausgesprochen zu haben. Dafür hat er lobende Worte für den Film Episode 8 und vor allem für den Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV