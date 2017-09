Star Wars 8 - Kündigt Mark Hamill den neuen Trailer für Oktober an?

Lange, sehr lange schon warten Fans auf einen neuen (und hoffentlich langen) Trailer zum kommenden Kinospektakel des Jahres: Star Wars: Die letzten Jedi.

Jetzt gibt es gleich mehrere Hinweise, dass es im Oktober endlich soweit sein wird. Jedoch sorgen die unterschiedlichen Meldungen für reichlich Verwirrung.

Zunächst heizt Lucasfilm mit einem geheimnisvollen Tweet die Vorfreude der Fans kräftig an, ohne konkret zu werden.

Dann sorgt Luke-Darsteller Mark Hamill anscheinend für einen unbeabsichtigten Leak: Sein Twitter-Eintrag, der inzwischen wieder gelöscht wurde, verweist die Fans als konkreten Termin auf den 9. Oktober während der Übertragung des Football-Spiels auf ESPN.

Auf Rückfragen von Fans, ob an dem besagten Tag nun der neue Trailer zu Star Wars 8 erscheinen wird, hält sich Hamill inzwischen vornehm zurück und verweist auf Disney, die es schon rechtzeitig bekannt geben werden.

I have no idea. Disney will announce when they are ready. #WaitForVIIITrailer