Der neue Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi wird seit nunmehr vier Wochen in den Kinos gezeigt und hat bereits über 1,2 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt.

Diejenigen, die den Film bereits gesehen haben, haben sicherlich das ein oder andere Easter Egg oder einen Cameo-Auftritt entdeckt.

Video zeigt die vielen Easter Eggs und Referenzen

Nun widmet sich Lucasfilm in einer Extra-Ausgabe der The Star Wars Show dem Thema und stellt eine Fülle an Easter Eggs und Referenzen zum Extended Universe vor.

Sei es der Kompass von Luke Skywalker aus dem Spiel Battlefront 2, das Hologramm von Prinzessin Leia mit der Nachricht an Obi-Wan aus der Original-Trilogie oder Referenzen zum Film Rogue One. Die Diskussionsrunde mit den Mitgliedern der Lucasfilm Story Group, Leland Chee, Pablo Hidalgo, Matt Martin und Rayne Roberts geht in dem knapp 30-minütigen Video detailliert auf die Referenzen und Easter Eggs ein.

Star Wars: Weiter geht es mit Episode 9 im Jahr 2019

Wie es in der Star-Wars-Saga weitergeht, erfahren wir erst in zwei Jahren mit dem Kinostart von Episode 9 als finalem Teil der neuen Trilogie. Derzeit arbeitet Regisseur J.J. Abrams gemeinsam mit dem Autor Chris Terrio (Argo) am Drehbuch zum neuen Krieg der Sterne.

Der Kinostart ist für Dezember 2019 angekündigt.

