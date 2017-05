Star Wars 8 - Mark Hamill mochte das Drehbuch zuerst nicht

Luke-Darsteller Mark Hamill gab jetzt in einer großen Titelstory von Vanity Fair zu, dass er zunächst über die Entwicklung seines Charakters im kommenden Film Star Wars: Die letzten Jedi alles andere als begeistert war.

Demnach habe er zu Beginn der Produktion, als er das erste Mal das Drehbuch zu Episode 8 gelesen habe, das Gespräch mit dem Regisseur und Autor Rian Johnson gesucht und ihm erklärt, dass er mit jeder einzelnen Entscheidung über den Werdegang seines Charakters nicht einverstanden sei.

Mark Hamill hatte andere Pläne für Luke Skywalker

Bereits auf der Star Wars Celebration vor einigen Wochen gab er offen zu, dass er sich viele Gedanken über Luke gemacht habe und wie er sich in den rund 30 Jahren nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter entwickelt haben könnte. Seine zahlreichen Ideen habe er schon Regisseur J.J. Abrams für Episode 7 unterbreitet, doch auch er war wohl nicht wirklich angetan davon.

Auch wenn sich Mark Hamill etwas anderes für seine Figur Luke Skywalker vorgestellt hat, räumt er inzwischen ein, dass er mit seiner ersten Einschätzung des Drehbuchs zu Episode 8 falsch lag. Fest steht, dass er darin einen wichtigen Part einnehmen wird, neben Reys Ausbildung zum Jedi und der Kampf der Rebellen gegen die First Order.

Wie Mark Hamills Ideen auch immer ausgesehen haben, Rian Johnsons Vorstellung über Lukes Story in Star Wars: Die letzten Jedi kann man spätestens am 14. Dezember in den deutschen Kinos sehen.