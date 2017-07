Star Wars 8 - So sieht der neue TIE-Fighter von Kylo Ren aus

Der Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi rückt immer näher. Erst kürzlich hat Lucasfilm ein neues Video zu Episode 8 mit vielen neuen Eindrücken und Kreaturen veröffentlicht, während ein neuer Trailer noch immer auf sich warten lässt. Jetzt stellt das Studio den neuen Raumjäger von Kylo Ren vor: TIE Silencer.

Laut der offiziellen Beschreibung von Lucasfilm erinnert der TIE Silencer an den TIE Interceptor des Imperiums und Darth Vaders TIE Advanced. Damit erhält Kylo Ren (Adam Driver) von der First Order und Schurke des Films mit einem eignen Raumjäger, ähnlich wie sein großes Vorbild Darth Vader. Auch Kylo Ren ist ein sehr guter Pilot, schießlich hat er das von seinem Vater gelernt. Der TIE Silencer unterscheidet sich stark von den TIE-Fightern und ist mit Laser-Kanonen und Raketenwerfer (Missile Launchers) ausgestattet, ideal um die Rebellen zu zerstören.

Star Wars: Die letzten Jedi im Kino

Star Wars: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos und setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Luke Skywalker (Mark Hamill), Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Leia (Carrie Fisher) und Kylo Ren (Adam Driver). Neu dabei sind Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran. Die Regie führt diesmal Rian Johnson, der auch das Drehbuch schrieb.

