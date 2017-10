Star Wars: Battlefront 2 - Beta um einige Tage verlängert

Eigentlich sollte die Beta am 09. Oktober enden, DICE und EA haben nun aber das Beta-Ende von Star Wars: Battlefront 2 auf den 11. Oktober verschoben. Fans können also noch bis Mittwoch den Sci-Fi-Shooter spielen, um 18 Uhr soll am 11. Oktober aber definitiv Schluss sein.

The #StarWarsBattlefrontII Beta has been extended two more days! Play until Wednesday, October 11. pic.twitter.com/nxClw1if9N — EAStarWars (@EAStarWars) October 9, 2017

Eine Verlängerung der Beta kommt nicht komplett überraschend, beim letzten DICE-Shooter Battlefield 1 gab es aber keine zusätzliche Spielzeit. Eine Begründung für den Schritt gibt es nicht, neue Inhalte sind im Laufe des Betatests nicht freigeschaltet worden.

Star Wars: Battlefront 2 steht derzeit weniger wegen der Beta, sondern wegen der Lootbox-Mechanik im Rampenlicht. Statt nur mit zufälligen kosmetischen Items zu locken, hat DICE den kompletten Spielfortschritt mit Klassenverbesserungen in die Kisten gesteckt. Der Zufallsfaktor frustriert Fans, da sich nicht einmal garantieren lässt, für welche Klasse Inhalte freigeschaltet werden.

Star Wars: Battlefront 2 - Die Klassen im Überblick ansehen