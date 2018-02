Star Wars Battlefront 2 - Details zum nächsten Patch, neuer Modus kommt

Auch wenn noch kein konkretes Datum feststeht, wird DICE in absehbarer Zeit das Update 1.2 für Star Wars: Battlefront 2 bereitstellen. Aktuell befindet es sich noch in der Testphase, doch laut DICE steht die Zertifizierung kurz bevor.

Das Update wird unter anderem den neuen Modus »Jetpack Cargo«, beinhalten, der wie Capture the Flag funktioniert und bei dem jeder Spieler über ein Jetpack verfügt. Der Modus wird nur kurzzeitig verfügbar sein.

Daneben sind Optimierungen des Balancings, Bugfixes und mehr vorgesehen. Die komplette Inhaltsübersicht liest sich wie folgt:

Zeitlich limitierter Modus Jetpack Cargo

Arcade-Updates (KI-Updates und mehr)

Verbessertes Balancing zwischen Helden und Bösewichten (Boba Fett, Palpatine, Iden, Rey, Bossk, Kylo Ren, Luke, Chewbacca, Yoda, Lando, Darth Vader und Captain Phasma erhalten Nerfs, Buffs und weitere Anpassungen)

Klassen, Verstärkungen und Kern-Kampfsystem (Updates für Dodges, Emotes, Waffenanpassungen, SCS un-nerf und mehr)

Meilensteine (Updates)

Balance-Anpassungen hinsichtlich des Leveldesigns

Bugfixes hinsichtlich des Leveldesigns

Allgemeine Verbesserungen und Bugfixes (Duplizierte SC-Credits, Blaster-Glühen, Lichtschwert-Glühen, Anpassungen an den Einstellungen für Farbenblinde, Änderungen an der Performance und der Stabilität und mehr)

und mehr...

Der letzte Punkt steht tatsächlich so in den Patchnotes und stellt keine Auslassung unsererseits dar. Der Termin zur Veröffentlichung des Updates dürfte in Kürze bekanntgegeben werden.