EA und DICE können sich dem aktuellen Trend der Branche nicht entziehen: Star Wars: Battlefront 2 wird wie viele aktuelle Spiele zum Game as a Service und soll häufiger Updates und kostenlose Inhalts-Pakete erhalten. Das verspricht der Lead Level Designer von Battlefront 2, Peter Vesti Frendrup, via Reddit. Anders als beispielsweise bei Battlefield 1 sollen Spieler nicht Monate auf neue Inhalte warten müssen.

EA hatte bereits vorab angekündigt, dass man auf die klassische DLC-Politik mit Season Pass verzichten werde. Für den finanziellen Ausfall durch die kostenlosen Inhalte werden dann Mikrotransaktionen wie Lootboxen ins Spiel gepackt.

Wie FIFA FUT in einem Shooter

Und tatsächlich wird Battlefront 2 Lootboxen bieten. In denen stecken nicht wie in anderen Spielen (Overwatch oder Battlefield 1 zum Beispiel) rein kosmetische Items, sondern auch die Charakter-Fähigkeiten in verschiedenen Stufen von Bronze bis Platin. Mit dem System ist man nicht weit weg von FIFA 18 Ultimate Team: Eine bessere Variante einer Fähigkeit taucht seltener beim Öffnen der Pakete auf. Wer lange grindet, kann sich mit Ingame-Währung aber auch bessere Items gezielt herstellen.

Man darf gespannt sein, ob die Battlefront-Community ein solches, aus Free2Play-Spielen bekanntes System akzeptiert. Die Konkurrenz von Call of Duty: Infinite Warfare hatte bereits im letzten Jahr eine solche Upgrade-Mechanik über Lootboxen und Ingame-Währung eingeführt.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Open Beta startet am 06. Oktober.

