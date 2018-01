Seit Wochen stürzen sich YouTube-Kanäle wie Star Wars HQ auf jeden noch so kleinen Info-Brocken, den uns Dice und EA zur Zukunft von Star Wars: Battlefront 2 zuwerfen. Es gibt Spekulationen über Clone-Wars-Content, Obi-Wan, Mace Windu, Captain Rex, 64-Spieler-Modi und, und, und. Auch Nachtvarianten von bestehenden Maps wie Tatooine wurden angeblich geleaked. Aber in Wahrheit wissen wir extrem wenig über kommende Inhalte.

Berücksichtigt man diesen Kontext, dann sind die folgenden handfesteren Infos von Game Director Dennis Brännvall und Community-Manager Sledgehammer70 ein erster Lichtblick der Hoffnung, auch wenn die eigentlichen Fakten noch recht dünn ausfallen. Der Reddit-User Preston1138 hat die wichtigsten Tweets in einer Übersicht zusammengefasst:

Thank you, you too! We'll have more info on skins very shortly. — Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) January 10, 2018

Die Frage nach neuen Skins ist innerhalb der Community eine der brennendsten. Kein Wunder, schließlich wird die Jagd nach Star Cards schnell recht öde und hängt ohnehin stark vom Glück hab. Spieler wollen ihre Rebellen mit unterschiedlichen Gesichtern und Outfits ausstatten - laut Brännvall wird es dazu bald neue Infos geben.

Dass ein kosmetisches Customization-System kommt, wissen wir ohnehin seit einigen Wochen.

Yes, both. — Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) January 10, 2018

Zur Einordnung: Die CR-2 und die Blurgg sind aktuell zwei der stärksten Waffen im Spiel und werden von einem Großteil der Spieler verwendet. Die CR-2 stattet den Assault-Trooper mit einer so hohen Feuerrate aus, dass er im Prinzip nur grob in die Richtung eines nahe gelegenen Feindes Blasterfeuer spucken muss, um den Kill zu machen. Auch die Blurgg avancierte zur Hauptwaffe der Officer-Klasse. Dice wird beide Waffen nerfen, um die anderen Blaster wieder salonfähiger zu machen. Gute Entscheidung.

Außerdem wird an diversen bestehenden Bugs und Glitches gearbeitet:

Yes. — Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) January 10, 2018

Yup, we're on it — Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) January 10, 2018

We're on it! — Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) January 10, 2018

Die wichtigsten Informationen stammen aber von Community-Manager Sledgehammer70. In einem Blog-Posting kündigt er einen Patch an, der sich aktuell offenbar in der finalen Testphase befindet. Das Update soll einige der größten Baustellen der Spielbalance in den Griff bekommen:

Die starken Wookie-Krieger werden überarbeitet

Anpassungen an Specialist, Heavy und Officer

Tweaks an den Waffen (darunter eben CR-2 und Blurgg)

Bug Fixes

Überarbeitungen der Helden

Wir rechnen damit, dass der Patch spätestens in der Woche vom 15. bis zum 21. Januar ausgerollt wird. Da die erste Season (The Last Jedi) demnächst zu einem Ende kommt, dürfte auch die Ankündigung neuer Inhalte nicht mehr lange auf sich warten lassen.