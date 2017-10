Star Wars: Die letzten Jedi - Kartenvorverkauf geht morgen an den Start - plus neuen Trailer

Zum deutschen Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi im Dezember wird am morgigen Dienstag, 10. Oktober um 7.00 Uhr morgens der Startschuss für den offiziellen Kartenvorverkauf gegeben. Eine Übersicht aller teilnehmenden Kinos findet man unter deinkinoticket.de/dieletztenjedi.

Der neue Trailer und der Ticketvorverkauf für #StarWars: #DieLetztenJedi sind zum Greifen nah. Wer ist am frühen Dienstagmorgen am Start? pic.twitter.com/YnSkg23A21 — Star Wars DE (@StarWarsDE) October 8, 2017

Neuer Trailer mit Spoiler?

Nicht ganz überraschend, aber dennoch heiß erwartet erscheint zeitgleich der neue und hoffentlich lange Trailer zum Kino-Erlebnis des Jahres.

Schon vor einigen Tagen sorgte Luke-Darsteller Mark Hamill scheinbar unbeabsichtigt via Twitter für einen Leak, der nun bestätigt wird: Der neue Trailer wird am 9. Oktober während der Übertragung des Football-Spiels auf ESPN erstmals gezeigt. Hierzulande dürfte er aufgrund der Zeitverschiebung am Dienstag früh online gehen.

Doch Achtung: Regisseur Rian Johnson selbst gibt eine Spoiler-Warnung für den neuen Trailer heraus. Auch wenn der Trailer seiner Aussage nach gut ist, könnte er schon etwas zu viel von der Story verraten.

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.



But it’s gooooood..... https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 8, 2017

Star Wars: Die letzten Jedi - Bilder zum Kinofilm ansehen

Star Wars: Die letzten Jedi im Kino

Star Wars: Die letzten Jedi setzt direkt an die Ereignisse aus dem Vorgängerfilm Das Erwachen der Macht an: Die neue Heldin Rey macht den legendären Jedi-Ritter Luke Skywalker auf dem entfernten Planeten Ahch-To ausfindig und überreicht ihm sein Lichtschwert. Er nimmt sie unter seine Fitiche und lehrt sie im Umgang mit der Macht. Dabei steht auch Lukes Geschichte und wie es ihm all die Jahre ergangen ist, im Mittelpunkt des Films. Zeitgleich erholt sich Finn von seinen Verletzungen und schließt sich der Rebelleneinheit im Kampf gegen Kylo Ren und die Erste Ordnung unter der Führung von Snoke an.

Zur Besetzung gehören erneut Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn, Mark Hamill als Luke Skywalker, Carrie Fisher als Leia, Oscar Isaac als Poe Dameron, Gwendoline Christie als Captain Phasma, Adam Driver als Kylo Ren und Lupita Nyong'o als Maz Kanata.

Neu dabei sind diesmal Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran. Regie führt Rian Johnson (Looper), der auch das Drehbuch zum Film schrieb. Deutscher Kinostart ist am 14. Dezember.

Star Wars ab Oktober auf Netflix

Um sich noch die lange Wartezeit bis zum Kinostart zu vertreiben, können Fans jetzt auf dem Streaming-Dienst Netflix nicht nur den Vorgängerfilm Star Wars: Das Erwachen der Macht noch einmal sehen.

Ab dem 15. Oktober sind auch (fast) alle Star-Wars-Filme auf Netflix abrufbar - außer Episode IV: Eine neue Hoffnung, der aus rechtlichen Gründen nicht zum Paket gehört, sowie Rogue One.

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht (ab sofort)

Dafür gibt es auch die Serie Star Wars: The Clone Wars noch einmal mit allen Staffeln und Folgen zu sehen.

Witzige Clips mit BB-8 und mehr

Für Fans gibt es zusätzlich auf dem YouTube-Kanal von Star Wars eine Fülle an kleinen netten Clips mit dem Droiden BB-8 und vielen weiteren Helden aus der neuen Star-Wars-Trilogie.