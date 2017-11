Star Wars - Episode 8-Regisseur entwickelt neue Star Wars-Trilogie

In wenigen Wochen kommt Star Wars: Die letzten Jedi in die Kinos. Schon jetzt zeigt sich Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy begeistert von Regisseur Rian Johnsons Arbeit und beauftragt ihn nun mit der Entwicklung einer neuen Trilogie.

Trilogie: Neue Figuren & Orte

Die neu angekündigte Trilogie wird jedoch losgelöst von den bisherigen Episoden der Star Wars Saga mit Luke Skywalker sein. Laut der offiziellen Ankündigung von Lucasfilm soll Johnsons

"Neue Figuren einführen, die an Orten der Galaxie spielen, die die Star Wars Saga bisher noch nie erkundet hat."

Rian Johnson wird dabei nicht nur die Handlung entwickeln und die Regie führen, sondern gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Ram Bergman die Trilogie auch produzieren. Wann die Filme an den Start gehen werden, steht noch aus. Nach den bisherigen Plänen wird es aber wohl erst frühstens 2020 sein.

Die nächsten Star Wars-Filme

Doch zunächst dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Luke, Rey, Finn, Poe, Leia und Kylo Ren in Rian Johnsons Star Wars: Die letzten Jedi als zweiten Teil der aktuellen Trilogie freuen, der am 14. Dezember in den deutschen Kinos an den Start geht. Der Kartenvorverkauf hat bereits vor einigen Wochen begonnen.

Mehr zu Star Wars: Kylo Ren überrascht Besucher der NY ComicCon im coolen Video

Weiter geht es im nächsten Frühjahr mit dem Spin-off Solo: A Star Wars Story über die Vorgeschichte von Han Solo, der am 24. Mai in den hiesigen Kinos anläuft, gefolgt von Star Wars: Episode 9 von Regisseur J.J. Abrams am 19. Dezember 2019 als großes Finale der Trilogie.

Star Wars: Die letzten Jedi - Bilder zum Kinofilm ansehen