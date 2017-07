Star Wars - Erste Fotos: So soll der Star-Wars-Freizeitpark aussehen

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Star Wars wurden erste Bilder der geplanten Freizeitparks gepostet, in denen wir die weit, weit entfernte Galaxie besuchen können. Das Miniaturmodell wurde auf der Disney D23 Expo 2017 vorgestellt.

Aktuell befinden sich zwei Star-Wars-Parks im Aufbau: Einer in Disneyland Kalifornien und einer in den Walt Disney World Resorts in Florida. Beide sollen 2019 eröffnet werden.

Die Highlights sind lebensgroße und begehbare Modelle des Millennium Falken und eines TIE Fighters inklusive "interaktiver Erlebnisse". Daneben gibt es Märkte und Gebäude ähnlich denen auf Tatooine oder Naboo und kleine Museen mit vielen Star-Wars-Exponaten.

Star Wars - So soll der Star-Wars-Freizeitpark in Disney World & Disneyland aussehen ansehen