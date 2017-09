Star Wars - Force Friday II: Neuer Roboter-Droide BB-9e macht BB-8 Konkurrenz

Zum Kinostart des neuen Star-Wars-Films Episode 8: Die letzten Jedi haben Fans jetzt am heutigen Force Friday II die Gelegenheit, die vielen neuen Charakteren aus dem Film näher in Augenschein zu nehmen, wenn auch nur als Action-Figur von den diversen Herstellern wie Lego, Hasbro und Co.

Force Friday II: So sieht der neue gigantische Lego Millennium Falke aus

BB-8 bekommt Konkurrenz: Der böse BB-9e

Dazu gehört auch der bereits angekündigte neue Droide BB-9e. Der böse Zwilling macht dem knuffigen BB-8 aus Das Erwachen der Macht nun als automatisches Spielzeug von Sphero Konkurrenz.

Der kleine BB-8 entwickelte sich bereits zum Verkaufsschlager, jetzt legt der schwarze Droide der First Order nach. Der kleine Droide-Roboter wird ebenso per App ferngesteuert und dürfte den Fans mit einer verbesserten Technik jede Menge Spielvergnügen bereiten. Die Kosten für den BB-9e belaufen sich auf 150 Dollar. Über Amazon.com ist er ab heute erhältlich.

Fan-Träume werden war: R2-D2 lebt!

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit von Sphero: Auch der beliebte Droide R2-D2 aus der Original-Trilogie erhielt ein Upgrade und steht den neuen Droiden im Nichts nach.

Als kleiner Roboter flitzt auch er durchs Zimmer und ist ebenso per App steuerbar. Dabei kann er den Kopf drehen, unterschiedlich leuchten und gibt seine typischen Geräusche von sich. Ein Spaß für alle Star-Wars-Fans, der in den USA 180 Dollar (Amazon.com) wert ist.