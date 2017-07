Die dritte Folge Ewok Escape der neuen Web-Serie Star Wars: Forces of Destiny ist online und schließt eine Lücke aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

Prinzessin Leia, Ewoks und Stormtroopers

Darin zu sehen ist Prinzessin Leia auf Endor und zeigt erstmals wie es ihr unter den Ewoks ergangen ist, bevor sie später von Luke Skywalker und Han Solo wiedergefunden wird. Damit wird auch erklärt, warum Carrie Fisher als Leia bei der Ankunft von Luke und Han Solo plötzlich im neuen Gewand erscheint.

Weitere Folgen auf YouTube und Disney Channel

Die neue animierte Mini-Serie Star Wars: Forces of Destiny ging vor wenigen Tagen auf YouTube und ab dem 9. Juli auch auf dem Disney Channel an den Start und zeigt in insgesamt 16 Episoden die sogenannten Deleted Scenes der Filme aus dem Star-Wars-Universum.

Die ersten beiden Folgen Sands of Jakku und BB-8 Bandits bieten ein Wiedersehen mit Rey und BB-8 auf dem Wüstenplaneten Jakku aus Star Wars: Das Erwachen der Macht.

Vorgestellt wurde die neue Mini-Serie von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy auf der Star Wars Celebration 2017. In weiteren Folgen stehen Ahsoka Tano aus Star Wars Rebels, Jyn Erso aus Rogue One und einige bekannte Charaktere mehr im Mittelpunkt.