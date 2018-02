Star Wars: Han Solo - Erster Trailer wird zum Super Bowl erwartet

Endlich, ein erster Trailer zum neuen Star-Wars-Film Solo: A Star Wars Story kündigt sich zum Wochenende an. Das wurde auch langsam Zeit, schließlich kommt das neue Sternenkriegabenteuer bereits in drei Monaten in die Kinos.

Gleich zwei Trailer in Kürze?

Inzwischen verdichten sich laut dem Hollywood Reporter die Hinweise darauf, dass ein kurzer Teaser-Trailer während der TV-Übertragung des Super Bowls am Sonntag, 4. Februar gezeigt wird.

Ein erster richtiger Trailer soll nur wenige Stunden später am Montag, 5. Februar während der Good Morning America Show auf ABC folgen. Dies wurde von einigen findigen Fans via Twitter bestätigt, die einen entsprechenden Programmhinweis gefunden haben. Inzwischen wurde der Eintrag in der TV-Vorschau von ABC wieder entfernt. Und auch wenn es von Disney/Lucasfilm noch nicht offiziell bestätigt wurde, spricht doch einiges dafür.

EXCLUSIVE #Solo: A Star Wars Story trailer this Monday on GMA. [@1iota] pic.twitter.com/UyJW5MZ6rW — Star Wars Stuff (@starwarstuff) February 1, 2018

Kinostart im Mai

Der neue Anthology-Film Solo: A Star Wars Story nach dem Kinohit Rogue One kommt am 24. Mai in die deutschen Kinos und handelt von den Abenteuern des jungen Han Solo. Den ersten Story-Details zufolge werden wir das erste Aufeinandertreffen von Han Solo und Chewbacca sehen und erfahren, wie genau Han in den Besitz des Millennium Falken kam.

In den Hauptrollen spielen Alden Ehrenreich als junger Han Solo, Joonas Suotamo als Chewbacca, Donald Glover als junger Lando Calrissian, sowie Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge mit.

