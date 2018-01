Während Fans weiterhin über Episode 8: Die letzten Jedi diskutieren und der Film schon über eine Milliarde US-Dollar eingenommen hat, kündigt sich bereits in wenigen Monaten ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos an: Ein Han Solo Spin-off.

Noch immer gibt es zum neuen Ablegerfilm Solo: A Star Wars Story nicht viel zu sehen. Dabei ist am 24. Mai der deutsche Kinostart, ein Tag vor dem US-Start am 25. Mai. Dennoch müssen sich Fans auf erste Szenenbilder oder einen ersten Trailer gedulden.

Dafür scheint die Musik des Films in den besten Händen zu sein: Star Wars-Veteran John Williams zeigt sich für die Titelmusik des Films (Theme) verantwortlich. Von dem inzwischen 85-jährigen Komponisten und fünffachen Oscar-Gewinner stammt schließlich die legendäre Musik zur Star-Wars-Saga von George Lucas. Doch auch wenn er an dem Han-Solo-Film mitwirkt, überlässt er die restliche Filmmusik des Spin-offs dem Komponisten John Powell (Jason Bourne-Filme).

Han-Solo-Film: Kinostart im Mai 2018

Der nächste Anthology-Film nach dem Kinohit Rogue One folgt den ersten Abenteuern des draufgängerischen Schmugglers und Weltraumhelden Han Solo an der Seite seines treuen Freundes und Wegbegleiters Chewbacca. Damit spielt der Film kurz vor der Original-Trilogie von George Lucas, in der Harrison Ford als Han Solo auf Luke Skywalker (Mark Hamill) und Prinzessin Leia (Carrie Fisher) trifft.

Viel mehr wird über die Handlung des Films noch immer nicht verraten. Regisseur Ron Howard hat zuletzt erste Hinweise auf bekannte Story-Details aus der Star Wars-Saga gegeben: So können wir uns etwa auf den legendären Kessel-Flug (Kessel-Run) mit dem Millennium Falken freuen. Auch das aus den Star Wars Comics bekannte Rebellen-Duo Tag & Bink sollen eine kleine Rolle im Film haben.

Star Wars: Han Solo - Bilder zum Kinofilm ansehen

Zur Besetzung gehören Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!) als junger Han Solo, Woody Harrelson (Planet der Affen: Survival) als sein Mentor Beckett, Donald Glover (Der Marsianer) als junger Lando Calrissian und Joonas Suotamo als Chewbacca. Außerdem spielen noch Emilia Clarke (Game of Thrones), Thandie Newton (Westworld), Phoebe Waller-Bridge (Broadchurch) und Paul Bettany in noch geheimen Rollen mit.