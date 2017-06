Star Wars: Han Solo - Lucasfilm schmeißt Regisseure nach Streitigkeiten raus

Eigentlich lief doch alles gut, oder? Der neue Han-Solo-Darsteller Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!) war schnell gefunden und die beiden bisher erfolgreichen Regisseure Phil Lord und Chris Miller (Lego Movie) sollten für Lucasfilm die Vorgeschichte von Publikumsliebling Han Solo aus der Star-Wars-Saga in die Kinos bringen.

Streitigkeiten mit dem Autor Lawrence Kasdan

Doch nun ist anscheinend ein Streit zwischen dem langjährigen Star-Wars-Autor Lawrence Kasdan und den beiden Regisseuren eskaliert, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, noch während der Dreharbeiten getrennte Wege zu gehen: Die beiden Regisseure Phil Lord und Chris Miller müssen gehen und Lucasfilm sucht bereits fieberhaft nach einem Ersatz.

Unterschiedliche Ansichten über Han Solos Darstellung

Demnach scheinen die unterschiedlichen Ansichten, wie der Film aussehen soll, der Grund für den Ausstieg zu sein. Während das Regie-Duo stark auf Improvisation setzt, bestand der erfahrene Drehbuchautor auf eine genaue Umsetzung seiner Vorlage, schließlich hat er bereits den Charakter für Harrison Ford in Star Wars: Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück (1980), Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) und Episode 7: Das Erwachen der Macht entworfen.

So habe man unterschiedliche Ansichten über die Darstellung von Han Solo gehabt. Den Held aus Star Wars als witzigen und komödiantischen Charakter zu inszenieren, wie es das Regie-Duo vorhatte, hat dem Studio anscheinend nicht wirklich gefallen. Gerüchten nach habe es bereits am ersten Drehtag gekriselt.

Lucasfilm-Chefin schmeißt Regie-Duo raus

Nach wochenlangen Streitigkeiten stellte sich am Ende Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hinter dem langjährigen und renommierten Star-Wars-Autor und überraschte die beiden Regisseure mit der Entscheidung über eine Trennung auf Grund von künstlerischen Differenzen.

Neuer Regisseur wird bereits gesucht

Als möglichen Ersatz werden von Hollywood Reporter bereits die Regisseure Ron Howard (Inferno) und Joe Johnston (The First Avenger) ins Spiel gebracht. Auch könnte der 68-jährige Lawrence Kasdan selbst die Regie übernehmen. Eine Entscheidung wird sicherlich in Kürze fallen.

Ob sich dadurch der Kinostarttermin im Mai 2018 halten lässt, steht noch aus.