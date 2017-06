Star Wars: Han Solo - Ron Howard als neuer Regisseur bestätigt

Erst vor zwei Tagen überraschte die Meldung von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy, dass man sich von den beiden Regisseure Phil Lord und Chris Miller auf Grund von künstlerischen Differenzen getrennt habe.

Nur wenige Stunden später wird nun offiziell Ron Howard als neuer Regisseur für das Han-Solo-Film als Spin-off aus der Star-Wars-Saga bestätigt. Demnach soll er schon in wenigen Tagen die Dreharbeiten mit Alden Ehrenreich als junger Han Solo wieder aufnehmen und den bereits seit Monaten im Dreh befindlichen Film fertigstellen.

Bekannt ist der zweifache Oscar-Preisträger Ron Howard vor allem durch seine Filme Apollo 13 (1995), A Beautfiul Mind (2001) und die Robert-Langdon-Trilogie Sakrileg (2006), Illuminati (2009) und zuletzt Inferno (2016) mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Zu Star-Wars-Schöpfer George Lucas verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Gerüchten nach sollte er eigentlich Star Wars: Episode I drehen, jedoch lehnte er das Angebot von George Lucas ab und dieser drehte seine Prequel-Trilogie schließlich selbst.

Jetzt wird sich Ron Howard als neuer Regisseur zunächst mit der Besetzung des Han-Solo-Films zusammensetzen und das bis dahin schon gedrehte Material zum Han-Solo-Film sichten. Laut Lucasfilm werden bereits am 10. Juli die Dreharbeiten fortgesetzt.

In den Hauptrollen spielen Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke und Thandie Newton mit.

Ein Kinostarttermin für den noch immer namenlosen Han-Solo-Film ist für den 25. Mai 2018 vorgesehen, daran soll sich aus Sicht des Studios auch nichts ändern.

I'm beyond grateful to add my voice to the Star Wars Universe after being a fan since 5/25/77.