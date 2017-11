PC-Spieler, die Wert auf eine extrem hohe Grafikleistung legen und gleichzeitig Fans von Star Wars sind, könnten an dem neuen Angebot von Nvidia interessiert sein. Vor einigen Tagen hatte Nvidia eine Collector's Edition einer Grafikkarte angekündigt und nun die Details dazu bekanntgegeben.

Tatsächlich handelt es sich sogar um gleich zwei Sammler-Editionen der schon bekannten Titan Xp, allerdings im Star-Wars-Design für die Helle und die Dunkle Seite der Macht. Die Beleuchtung der Star Wars Nvidia Titan Xp Collector's Edition soll an die Technik innerhalb des Todessterns erinnern.

Jedi-Order-Version in Grün und »abgenutzt«

Die »Jedi Order«-Grafikkarte ist außerdem von der in Schlachten abgenutzten Rebellentechnik inspiriert und besitzt daher ein durch Salzspray aufgeraute Aluminium-Abdeckung. Dagegen ist die »Galactic Empire"-Version mit klaren Linien versehen und entspricht so dem auf strenge Ordnung ausgelegten Imperium mit seinen vielen Ressourcen.

Beide Modelle bieten viele Öffnungen, durch die die Technik und die Beleuchtung in Grün beziehungsweise Rot zu sehen ist. Laut Nvidia hat es über ein Jahr gedauert, die beiden Modelle zu perfektionieren. Auch bei den Verpackungen folgt Nvidia dem Star-Wars-Vorbild.

Galactic-Empire-Version in Rot und »ordentlich«

Während die Jedi-Order-Edition in einer weißen Verpackung ausgeliefert wird, steckt die Galactic-Empire-Version in einer schwarzen Box. Natürlich ist darauf auch das jeweilige Logo zu sehen. In der Verpackung befindet sich dann ein passendes Abzeichen aus Metall.

Ab dem 8. November 2017 um 15 Uhr nachmittags können Nutzer aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die das Tool Geforce Experience verwenden, die neue Collector's Edition im Nvidia Store exklusiv vorbestellen. Alle anderen müssen dafür auf den 17. November 2017 warten. Den Wermutstropfen gibt es zum Schluss: die Star Wars Nvidia Titan Xp Collector's Edition kostet 1.200 US-Dollar. In Deutschland dürfte das also auf rund 1.400 bis 1.500 Euro hinauslaufen.

Star Wars Nvidia Titan Xp Collector’s Edition - Produktbilder ansehen