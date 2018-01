Star Wars - Präsident von Koei Tecmo will »Dynasty Warriors« Crossover

Dynasty Warriors 9 ist in der Mache und Entwickler Koei Tecmo hat große Pläne für die Serie und deren künftige Crossovers. Während der neunte Teil der Reihe ein Open-World-Spiel wird, haben die letzten Spin-Offs mit Zelda und Sword of the Berserk durchaus große Erfolge feiern können.

Nachdem sich das Studio mit Nioh gerade eine Menge Lob erarbeitet hat, denkt Koei Tecomos Präsident Hisashi Koinuma gegenüber Gamespot laut über eine der größten Franchises in unserer Galaxie nach: Star Wars.

Geht es nach dem »Koei Tecmo«-Boss, würde er liebend gerne ein Star Wars im Stil der Spiele von Dynasty Warriors sehen. Aktuell liegen die Rechte für Videospielversoftungen von Star Wars allerdings bei Electronic Arts aber Koinuma betonte, dass er "es lieben würde, wenn wir das Spiel machen."

Dynasty Warriors 9 - Screenshots ansehen

Daneben sprach er aber auch den Erfolg von Nioh an:

"Es ist eine Weile her, dass eine neue IP so erfolgreich wurde. Ausgehend von dieser Erfahrung, wollen wir definitiv weiter Spiele machen, die eine neue Herausforderung für uns darstellen. Der Erfolg [von Nioh] hat eine Auswirkung auf uns gehabt."

Lob für Nintendos Switch

Die Nintendo Switch lobte er, da sie perfekt zum modernen Lebensstil in Japan, aber auch den USA und Europa passe. Das sei seiner Einschätzung nach auch der Grund für ihren Erfolg. Sollten Wünsche bestehen, dass bestehende Spiele von Koei Tecmo auf der Switch erscheinen sollen, werde man definitiv daran arbeiten. Überhaupt glaube er, dass seine Firma deutlich schneller daran gearbeitet habe, ihre Titel auf die Switch zu bringen, als andere Unternehmen.

Ob Disney und EA seinen »Star Wars«-Wunsch erhören und Verhandlungen mit Koei Tecmo aufnehmen? Man darf gespannt sein. Zunächst erscheint jedoch am 8. Februar Dynasty Warriors 9.