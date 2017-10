Star Wars: The Old Republic - EA verschenkt derzeit die ersten beiden Erweiterungen

Anlässlich des Re-Release des Rollenspiel-Klassikers Star Wars: Knights of the Old Republic auf der Xbox One, verschenkt EA derzeit die ersten beiden Erweiterungen für das MMORPG Star Wars: The Old Republic. Alle Spieler erhalten »Aufstieg des Huttenkartells« und »Schatten von Revan« kostenlos, wenn sie auf der offiziellen SWTOR-Seite den Code »REVANRETURNS« eingeben. Ein Swoop-Bike aus KOTOR ist ebenfalls mit dem Code »KOTORSPEEDER« gratis erhältlich.

Inhalt der Erweiterungen

In »Aufstieg des Huttenkartells« wird die Levelobergrenze von 50 auf 55 erhöht. Neben neuen storybasierten Missionen, Flashpoints und Operationen, liefert die Erweiterung zusätzliche Fertigkeiten und Gegenstände. Mit Makeb ist zudem ein neuer Planet verfügbar.

Bei »Schatten von Revan« ist es möglich bis zu Level 60 aufzusteigen. Auch hier gibt es neue Story-Missionen, Flashpoints und Operationen. Rishi und Yavin IV sind zwei weitere Planeten, die Spieler bereisen können. Darüber hinaus ersetzt das Disziplin-System die üblichen Fähigkeitbäume.

Die Erweiterungen sind nur bis zum 6. November kostenlos erhältlich. In dieser Zeit sind auch einige Rüstungen aus KOTOR im Kartellshop von The Old Republic im Angebot, unter anderem von Revan und Malak.

Quelle: Mein-MMO