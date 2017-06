Star Wars von Visceral - Darum wird das Spiel nicht auf dieser E3 gezeigt

Battlefront 2 ist schuld! Weil sich EA in Sachen Star Wars auf der diesjährigen E3 ganz auf den Multiplayer-Shooter konzentrieren will, tritt Viscerals Sternenkrieg-Spiel zurück. Auf EAs Pressekonferenz wurde der Titel mit keinem Wort. Als sich ein enttäuschter Fan auf Twitter darüber beklagte, erwiderte Story-Autorin Amy Hennig: "Es ist Battlefronts Jahr!"

It's #Battlefront2's year - very proud of our friends at DICE and Motive! We're still hard at work on our game, though, have no fear... :)