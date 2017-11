Stardew Valley - Neue Singleplayer-Inhalte mit Multiplayer-Update

Dass ein Spiel über das Pflegen einer eigenen Farm zum großen Erfolg werden kann, hat Stardew Valley im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen. Der an Harvest Moon erinnernde Indie-Titel hat binnen kürzester Zeit nicht nur die Herzen zahlreicher Spieler sondern auch die Steam-Charts erobert. Nun hat Schöpfer Eric Barone neue Einzelspieler-Inhalte angekündigt, die zusammen mit dem Multiplayer-Update erscheinen werden.

I'm working on some new Stardew Valley content, to be released with the upcoming free multiplayer update. This will affect single-player, too! I'll share more when the release gets closer. Though I'll keep some things secret (more fun) pic.twitter.com/rgWCt8IIRi