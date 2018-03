State of Decay 2 - 25 Minuten Koop-Gameplay veröffentlicht

Nach längerer Wartezeit hat Microsoft zusammen mit dem US-Magazin IGN erstes richtiges Gameplay-Material aus State of Decay 2 veröffentlicht. Die amerikanischen Kollegen konnten zusammen mit den Entwicklern mehrere Stunden das Zombie-Survival-Spiel im neuen Vierer-Koop ausprobieren. Davon ist ein 25-Minunten-Auszug auf Youtube verfügbar.

Im Video sieht man vor allem die auf Action ausgelegten Gameplay-Aspekte. Das Team knöpft sich zahllose Zombiehorden vor, durchsucht Lagerhallen und fährt durch die offene Spielwelt. Dabei greifen sie zu allen verfügbaren Zombievernichtern: Nahkampfwaffen, Schusswaffen, Granaten, Molotow-Cocktails, als auch Autotüren. Denn wer in den motorisierten Gefährten sitzt, kann sich der Straßenverkehrsordnung widersetzen und bei voller Fahrt die Tür aufhalten.

Spieler können sich mit der »Blood Plague« anstecken

Außerdem zerstören die Überlebenden mehrere sogenannte »Plague Hearts«. Einige Zombies in State of Decay 2 tragen nicht nur den Untoten-Virus in sich, sondern auch die »Blood Plague«. Spieler, die zu oft in Berührung mit solchen Zombies kommen, stecken sich irgendwann selbst mit dieser tödlichen Seuche an. Die einzige Möglichkeit der Heilung besteht dann darin, die infizierten Herzen zu zerstören und einige Proben für ein Heilmittel mitzunehmen.

In den nächsten Tagen und Wochen will IGN weitere Videos veröffentlichen. Dann sollen weitere Aspekte des Spiels wie das Basenmanagement in der Zombieapokalypse vorgestellt werden. State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One.