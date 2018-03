Das Open-World-Zombiespiel State of Decay 2 erscheint in mehreren Editionen für Xbox One und Windows 10: Die Standard-Edition kommt am 22. Mai 2018 heraus, während Käufer der Ultimate-Edition schon am 18. Mai auf Untotenjagd gehen dürfen.

Nun hat Microsoft noch eine Collector's Edition von State of Decay 2 angekündigt. Die Sammleredition kommt mit Zombiemaske, einem abgetrennten Daumen als 4GB-USB-Stick, einem Aufnäher sowie einem Steelbook samt Gummi-Hirn als Ständer. Das wars soweit, das Spiel selbst ist nicht inklusive.

Bundle ohne Spiel

Das Merchandise-Bundle kommt in Deutschland für rund 60 Euro in die Läden. Will man das Spiel haben, werden noch einmal mindestens 30 Euro fällig. Wie man einem geänderten Eintrag auf der Xbox-Website entnehmen kann, sorgte das Verkaufsmodell bereits für Aufsehen. Eine 90 Euro teure Edition mit Spiel würde sicherlich weniger Ärger bei den Fans erzeugen, als dieses seltsame Paket.

Die Praxis, eine Sammleredition ohne das eigentliche Spiel zu verkaufen, findet nicht zum ersten Mal Anwendung. Auch Collector's Editions von Ark und Battlefield 1 wurden ohne Spiel verkauft. Zumindest Fans, die das Spiel schon besitzen, könnten an den Paketen Gefallen finden.

Endlich Koop

Im Survival-Slasher State of Decay 2 wurde die Welt von einer Zombieapokalypse heimgesucht. Der Spieler muss verschiedene Überlebende steuern, kann Fahrzeuge führen und baut im Spielverlauf eine eigene Siedlung auf. Anders als der Vorgänger State of Decay wird der Nachfolger einen Koop-Modus für vier Spieler enthalten.

