State of Decay 2 - Hat ein Release-Datum und einen Preis

Wie Microsoft bekanntgibt, wird State of Decay 2 am 22. Mai 2018 erscheinen. Die Standardedition des Spiels wird dabei mit 29,99 Euro zu Buche schlagen. Wer die Ultimate Edition kauft, blättert 49,99 Euro hin, kann jedoch bereits am 18. Mai den Überlebenskampf beginnen und erhält zusätzlich eine Xbox-One-Version der State of Decay: Year One Survival Edition sowie das Unabhängigkeits- und das Morgengrauen-Paket.

Bei den letzteren beiden handelt es sich um zwei Add-ons, welche ab der Veröffentlichung verfügbar werden.

Den vergleichsweise günstigen Preis erklärt Microsofts General Manager of Games Marketing, Aaron Greenberg, wie folgt:

"Unser Ziel ist es, eine langfristige Beziehung mit der »State of Decay«-Community aufzubauen und tiefgehende Erfahrungen mit dem Franchise zu fördern. Wir glauben, dass State of Decay 2 dieses Ziel dadurch erreicht, dass es Fans in eine ultimative Zombie-Überlebensfantasie hineinzieht und wir wollen vielen Spielern die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen und das Spiel zu erleben."

Unter folgenden Links könnt ihr die Standard Edition und die Ultimate Edition von State of Decay 2 vorbestellen.

Nachfolgend der erste Gameplay-Teaser, den IGN im Zuge der Bekanntgabe des Releasedatums exklusiv zeigen durfte: