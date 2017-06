Stay! Stay! Democratic Republic of Korea! - Meme Korea

Whoah! Sehen Sie den blonden Kerl da oben, ganz links? Yep, das bin ich. Glauben Sie mir oder auch nicht, aber ich war einst ein aufsteigender Podcast-Produzent und die vermutlich allerletzte Hoffnung des österreichischen Videospiel-Journalismus'. Nun, ich kann zwar keine Gedanken lesen, aber ich wette, Sie fragen sich gerade, wie ich in einer erotischen Visual Novel vor einem nordkoreanischen Erschießungskommando gelandet bin. Ist zum Glück eine relativ kurze Geschichte und somit am besten, wenn ich einfach von vorne anfange, am 12. Mai 2017. Dem Tag, als ich mich in die Volksrepublik Nordkorea wagte, um zwei leicht bekleidete Frauen zu treffen.

Der Autor

Thomas Ortsik versteht gewisse Jugendbewegungen nicht mehr und befürchtet, dass er alt geworden ist. Aber er interessiert sich für Nordkorea und ließ sich von GameStar-Reportonkel Micha dazu anstiften, Stay! Stay! Zu spielen. Irgendjemand muss ja die Missstände aufdecken. Egal, ob die diktatorischen in Nordkorea oder diejenigen des unkuratierten Visual-Novel-Angebots auf Steam. Außerdem produziert Thomas unseren GameStar-Podcast.

Das Klavier von Baba O'Riley

Der Ausgangspunkt ist eine obskure Steam-Entdeckung namens Stay! Stay! Democratic People's Republic of Korea! Der wahre Anfang ist jedoch dieselbe Frage, die sich die halbe Welt schon beim jüngsten politischen Weltgeschehen stellte: Is this memes? Soll das ein Scherz sein? Ein kurzer Blick auf die von Spielern vergebenen Tags im Store bestätigt: This is memes. Darüber hinaus ist es auch noch eine Visual Novel, deren »humoristisches« Liebesdrama sich in Nordkorea abspielt. Rosamunde Pilcher für Weebos? Nicht ganz, wenn man dem Steam-Auftritt Glauben schenkt.



Als erstes raunt die Beschreibung auf ein augenzwinkerndes »Du weißt ganz genau, was wir hier machen …«, mit dem Hinweis, dass es sich nicht um klassische Literatur, sondern eine japanische Visual Novel handelt. Den Unschuldigsten sei an dieser Stelle verziehen, wenn sie mit »Nein?« antworten. Was die Entwickler DEVGRU-P damit meinen, sollte aber jedem klarwerden, sobald er oder sie zu den angepriesenen Features vordringt: »Unterstützt einhändiges Gameplay *zwinker zwinker*«, und falls er beim ersten Mal nicht gezündet hat, wird auch der Scherz aus der Beschreibung wiederholt: »Wir wissen, warum du hier bist.«

Masturbation! Haha! Sehr lustig, Freunde. Aber nein, das ist tatsächlich nicht der Grund für meine »Faszination«, und alleine schon die Unterstellung verletzt mich zutiefst. Zum einen bin ich von Natur aus aufgeschlossen für das Mysterium Nordkorea, eines Landes, aus dem uns nur alle paar Jubeljahre mal in eine Fernsehdoku erreicht. Zum anderen muss im Zeitalter des Internets niemand Geld ausgeben, um unbekleidete Anime-Mädchen zu sehen.



Trotzdem, auch wenn das Versprechen eines Urlaubs in Nord-, pardon »Best Korea« (wie auf der Karte im Spiel steht) ganz ohne die Gefahr, plötzlich festgenommen zu werden, um als Druckmittel für internationale Verhandlungen herhalten zu müssen, auch wenn also dieses Versprechen verlockend klingt … dafür 10 Euro ausgeben? Lassen Sie es mich so sagen: Haha!

Out here in the fields, I fight for my meals

Aber irgendwie treibt mich die Neugier. Denn Nordkorea scheint ein absurdes Setting für eine muntere, ähem, »Dating«-Simulation. Als eine Art urlaubender US-Soldat (das Spiel erklärt nicht wirklich, wer ich bin) reise ich ins Land, um Kontaktmänner zu treffen, stoße aber stattdessen auf zwei junge, uniformierte Schwestern, die mich herumführen. Ergibt das Sinn? Pff, wenig in diesem Spiel ergibt überhaupt irgendwas.



Und doch reizt der Schauplatz: Eine Reise ins abgeschottete Nordkorea ist im echten Leben - wenn überhaupt - nur mit staatlicher Erlaubnis und Begleitung möglich. Aufpasser des Regimes führen Besucher eine vorgegebene Route entlang, wie in »Charlie und die Schokoladenfabrik«, nur ohne Oompa Loompas und viel deprimierender. In grauen Kulissen führen ausgewählte Nordkoreaner ein Puppenspiel auf, das Freude und Normalität vorgaukeln soll, wo Armut und Unterdrückung herrschen.

Wo die Dame im Teeladen lächelnd von ihrem Angebot erzählt, während drumherum ihre Teedosen verstauben und sofort klar wird: Hier kauft keiner ein. Wo ein Filmteam einen Ingenieur in eine Näherei begleitet, um dort zu merken: Den Mann kennt überhaupt niemand, sein Job ist nur inszeniert. So zumindest haben's Dokus wie »Im Strahl der Sonne« gezeigt.

Wie zur Hölle kann man daraus eine erotische Visual Novel machen? Die Antwort liegt auf der Hand: Indem man es halt macht. »For the lulz«, wie es im Internet so schön heißt. Und natürlich, weil sich sowas verkauft. Kuriosität lockert bekanntlich Brieftaschen. Aber wie geht Stay! Stay! denn mit dem Stoff um? Visual Novels sorgen ja gelegentlich für die eine oder andere Überraschung. Könnte sich hier ein Stück Fiktion verstecken, dass statt einer anonymen Masse an nordkoreanischen Schafen mit Gehirnwäsche tatsächlich echte Menschen portraitiert, die in einem brutalen System aufwachsen? Zugegeben, die Chance ist gering, aber ich lasse mich gerne überraschen.

Sally take my hand, we'll travel north cross land

Vier Stunden später stellt sich heraus, dass man selbst Indie-Entwicklern nicht mehr vertrauen kann, wenn sie Sex anpreisen. Sogar die Hot-Coffee-Mod für GTA: San Andreas ist erotischer als alles, was Stay! Stay! Anbietet: In Summe fünf statische, semi-erotische Bilder, die zudem erst nach mehreren Durchläufen alle freigeschaltet sind. »Aber die Erotik liegt doch im Text! Die Bilder sind nur da, um deine Fantasie zu beflügeln«, mag nun jemand rufen. Poppycock!



Zunächst mal sind die Charaktere ungefähr so flach wie die Zeichnungen und ich meine hier die Persönlichkeit und nicht die eindeutig explodierenden Brustumfänge. Wobei beides ineinander spielt, denn im Laufe der Handlung erfährt man über eines der nordkoreanischen Mädchen nur, dass ihre Schüchternheit darauf basiert, dass Jungs die größeren Brüste ihrer Schwester bevorzugen. Ach ja, und sie kann kochen und schlecht Autofahren. Eine Frau so generisch, dass man gar nicht anders kann, als sich in sie zu verlieben.

Und der Aufbau der Sexszenen selbst ist ebenfalls in ein paar Zeilen abgehandelt: Mädchen kommt nach vier relativ unaufgeregten Dates in mein Zimmer. Beide sagen einmal »I love you«. Sex ohne nähere Beschreibung findet statt. Bild freigeschaltet. Zweites Mädchen verabreicht mir ein Schlafmittel, bringt mich an einen geheimen Ort und enthüllt, dass ich nur ins Land gelockt wurdest, um die beiden nach Amerika zu schmuggeln. Wait! What?

Schnell stellt sich heraus, dass Stay! Stay! in Wirklichkeit keine erotische Komödie ist, sondern ein unglaublich verstörendes Drama, wenn auch ungewollt. Zum einen leidet der Protagonist offenbar an einer gespaltenen Persönlichkeit, weil er sich nie entscheiden kann, ob er den Unterschied zwischen Nord- und Südkorea kennt.



Wesentlich dramatischer ist jedoch ein von den Entwicklern ins Spiel eingebauter »Witz« der offenbart, dass die Mädchen, welche von ihrem eigenen Vater den Auftrag bekamen, einen schüchternen Amerikaner ins Land zu holen und mit ihm zu schlafen, damit er emotional so sehr an sie gebunden ist und nicht anders kann, als sie aus dem Land zu schmuggeln, eigentlich nur aus rechtlichen Gründen erwachsen sind.



Okay, das dürfte - wie eigentlich das ganze Spiel - eine Parodie auf die Visual Novel Go! Go! Nippon! und ihre verdächtig jungen Reiseleiterinnen sein. Verstörend ist es trotzdem. Genau wie die Tatsache, dass es je nach meinen Vorlieben für eine bestimmte Schwester oder keine oder beide unterschiedliche Enden gibt. Zum Beispiel fliehen wir nach Albanien (!), wo gerade Krieg (!!) herrscht. Oder wir werden allesamt erschossen.

They're all wasted!

Wenn man dem Spiel etwas abgewinnen kann, dann seine antifaschistische Haltung. Nordkoreas Juche-Ideologie mag zwar auf dem Papier eine Abspaltung der sozialistischen Lehren von Marx und Lenin sein, wenn man aber dem im Westen und somit auch in Stay! Stay! verbreiteten Bild Glauben schenken kann, hat die Demokratische Volksrepublik damit so viel gemein wie mit der Demokratie in ihrem Namen. Fremdenangst, eine hierarchische Gesellschaftsstruktur und natürlich der ins Absurde ausufernde Personenkult um die herrschende Kim-Dynastie sind die Eckpfeiler eines faschistischen Systems, und eine Auseinandersetzung mit der Legitimität dieser Werte ist auch im 21. Jahrhundert von hoher Bedeutung.

Aber gleichzeitig versaut Stay! Stay! selbst diesen einen Pluspunkt auf meiner Liste, indem die Kritik schlussendlich meist in einem Witz endet, dessen Pointe entweder »Haha, dicker Glorious Leader!« oder überhaupt »Haha, Nordkorea!« lautet. Und wenn es dann zum Ende des Abenteuers auch noch heißt, dass im Westen alles mindestens genauso schlimm ist, wundert man sich auch nicht mehr, dass es im Internet heutzutage vor nihilistischen Trollen wimmelt: »Wenn schon alles beschissen ist, dann kann man ja wenigstens das Establishment ärgern.« Dass man dabei aktiv jenen Leuten in die Hände spielt, deren Ideologie ausgerechnet in direktem Kontrast zu den Grundsätzen westlicher Netzaktivisten steht, also Anonymität und Freiheit, geht in den Lulz halt unter.



Oh, Stay! Stay! könnte man durchaus als satirischen Kommentar auf all das verstehen. Wäre es nur kein an einem Wochenende geschriebener, hingerotzter, liebloser Murks, für den man irgendwo billig zwei Mädels in zehn Posen bestellt hat, dazu noch ein paar Augen und Münder sowie 30 Hintergründe, um zum Schluss alles in einen Mixer zu werfen und eine Nordkorea-Flagge draufzukleben.