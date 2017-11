Die Top 10 der Steam Verkaufscharts haben sich im Vergleich zur vorhergehenden Woche kaum verändert. Zwischen dem 6. und 12. November bleiben Call of Duty: WW2 und Assassin's Creed: Origins mehrfach in der Liste - gemeinsam belegen sie noch immer fünf der zehn Spitzenpositionen.

Klingt ein bisschen unfair, aber die Mehrfachbelegung resultiert aus den verschiedenen Verkaufsversionen des jeweiligen Spiels (also beispielsweise Deluxe-, Preorder- und reguläre Ladenfassung). CoD: WW2 verkaufte sich in seinem Startwochenende laut Activision mehr als doppelt so gut wie der Vorgänger Infinite Warfare.

Immerhin gibt es auch zwei waschechte Neuzugänge in den Steam Charts: Das Kartenspiel Hand of Fate 2 sowie den geistigen Dark-Souls-Erben Nioh. Letzteres sieht zwar auf den ersten Blick nach einem ziemlich dürftigen PC-Port aus, kann in unserem Test aber trotzdem überzeugen.

Und trotz der Ähnlichkeit zur vorherigen Woche schafft es ein Spiel, sich das Chart-Treppchen emporzukämpfen. Der Football Manager 2018 belegt Platz 3 der Steam Charts und erfreut sich folglich großer Beliebtheit - nur leider nicht in Deutschland. Hier wird aus Lizenzgründen erst ein etwaiger Nachfolger offiziell erscheinen.

Der Vollständigkeit halber wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, dass PUBG weiterhin Platz 1 belegt.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (6. bis 12. November)

Diese Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.