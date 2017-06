Steam-Charts - Dauerbrenner Playerunknown's Battleground

Auch nach dem Ende der diesjährigen E3 in Los Angeles hat sich in den Steam-Verkaufscharts nichts getan - zumindest nicht auf dem Spitzenplatz.

Dort ist nach wie vor der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds zu finden. Allerdings gibt es jetzt mit der Enhanced Edition von Dying Light: The Following einen neuen Verfolger auf dem zweiten Platz, während Tekken 7 einiges an Boden verloren hat.

Ebenfalls wieder in den Top 10 vertreten ist die Militärsimulation Arma 3. Das Aufbauspiel Northgard musste sich hingegen bereits wieder verabschieden. Hier die Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (12. bis 18. Juni 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Dying Light: The Following Enhanced Edition

3. Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles

4. Counter-Strike: Global Offensive

5. GTA 5

6. Freitag der 13.

7. H1Z1: King of the Kill

8. Tekken 7

9. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

10. Arma 3

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

