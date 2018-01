Fighting Games sind bei unseren GameStar-Lesern eher ein Nischenthema - zumindest wenn man die Abrufzahlen von Artikeln und Videos anschaut, die sich mit Street Fighter 5, Tekken 7, King of Fighters oder sonstigen Kloppern auseinandersetzen. Umso überraschender, dass es offenbar eine Ausnahme dieser Regel gibt.

Die Zugriffszahlen auf unseren GameStar-Test zu Dragon Ball FighterZ sind ähnlich in die Höhe geschossen wie Son Goku unter dem Einfluss einer hundertfachen Kaio-Ken. Und dieses plötzliche Interesse spiegelt sich auch bei den Steam-Verkaufscharts wider.

Es mag daran liegen, dass Dragon Ball für sehr viele Leute ein integraler Bestandteil ihrer Kindheit und Jugend war, oder schlicht daran, dass Dragon Ball FighterZ ein grandioses Fighting Game ist - aber so oder so belegt FighterZ Platz 3 und 4 der Steam Charts. Die Doppelplatzierung erklärt sich durch die verschiedenen Editionen des Spiels (Ultimate Edition, Standard Edition und so weiter). Damit wird das Spiel nur noch von Dauerbrenner PUBG (Platz 1) und Subnautica (Platz 2) geschlagen.

Auch Subnautica zeigt im GameStar-Test, dass es sich die Beliebtheit bei den Steam-Nutzern redlich verdient. Und auf Platz 5 beweist Total War: Warhammer 2 - Rise of the Tomb Kings, dass in der Gaming-Community ganz schön viele Hobby-Gruftkönige lauern. Hier alle Platzierungen in der Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (22. bis 28. Januar 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.