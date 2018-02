Steam Charts - Kingdom Come schon vor Release unter den Bestsellern

Spiele gibt's, die gibt's noch gar nicht. Das neue Kingdom Come: Deliverance zum Beispiel ist zwar noch überhaupt nicht erschienen, hat es aber trotzdem schon in die Steam-Verkaufscharts der vergangenen Woche geschafft.

So landet das Mittelalter-Abenteuer bereits in der Woche vor seinem Release am 13. Februar dank haufenweise Vorbestellungen auf dem fünften Platz der Bestseller und damit sogar vor Counter-Strike: Global Offensive und dem neuen Dragon Ball FighterZ. Womöglich kann Kingdom Come in den nächsten Tagen ja sogar dem ewigen Erstplatzierten Playerunknown's Battlegrounds gefährlich werden.

Wann kommt der Test? Alle Infos und Specials zu Kingdom Come im Überblick

Das hat in der vergangenen Woche auch das neue Civilization 6 Addon Rise and Fall versucht. Und obwohl die Erweiterung wirklich hervorragend ist und in unserem Test eine Wertung von 89 einheimsen konnte, musste sich Rise and Fall am Ende doch mit dem zweiten Platz hinter PUBG zufrieden geben.

Auf den Plätzen dahinter landen dank einer Rabattaktion mal wieder die GOTY-Edition von The Witcher 3, das Unterwasser-Erkundungsspiel Subnautica (das in unserem Test sehr gut abschnitt) und die Enhanced Edition von Dying Light, die in Deutschland allerdings nicht erhältlich ist - das Zombie-Spiel wurde 2015 von der BPjM indiziert.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (5. bis 11. Februar 2018)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Civilization 6: Rise and Fall

3. The Witcher 3 GOTY-Edition

4. Subnautica

5. Kingdom Come: Deliverance

6. Dying Light Enhanced

7. Dragon Ball FighterZ

8. Counter-Strike: Global Offensive

9. Slay the Spire

10. Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.