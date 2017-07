Der Blick auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts bietet das seit zahlreichen Wochen gewohnte Bild - mit dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds auf dem Spitzenplatz.

Das ist nicht verwunderlich, da das Spiel erst vor kurzem die Marke von mittlerweile fünf Millionen verkaufter Exemplare erreichen konnte. Doch auf den Rängen darunter gab es zumindest etwas Bewegung. So steht ab sofort mit der Dating-Simulation Dream Daddy: A Dad Dating Simulator ein Neueinsteiger auf dem zweiten Platz.

Ebenfalls frisch dabei ist das Sandbox-Rollenspiel Dark and Light, das auf dem dritten Rang zu finden ist. Mit Kingdoms and Castles gibt es einen weiteren Debütanten in den Top 10. Hier die Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (17. bis 23. Juli 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Dream Daddy: A Dad Dating Simulator

3. Dark and Light

4. Counter-Strike: Global Offensive

5. Total War: Warhammer 2

6. Doom

7. PGL 2017 Krakow CS:GO Major Championship Mega Bundle

8. GTA 5

9. H1Z1: King of the Kill

10. Kingdoms and Castles

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

