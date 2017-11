Zum ersten Mal seit Langem gelingt es einem Spiele-Trio zwei Wochen nacheinander die drei Spitzenplätze der Steam-Verkaufscharts zu halten. Der ewige Spitzenreiter Playerunknown's Battlegrounds, Call of Duty: WW2 (in der lateinamerikanischen Verkaufsversion) und der Football Manager 2018 stehen genau wie letzte Woche auf dem Treppchen und halten die Konkurrenz auf sicherem Abstand.

Auf den Plätzen dahinter steht neben den Dauerbrennern CS:GO und Assassin's Creed: Origins auch Rainbow Six: Siege mal wieder in den Top 10 und zwar gleich zweifach. Zum Verkaufserfolg des Taktik-Shooters dürfte vor allem das Free2Play-Wochenende und die aktuell laufende 50%-Rabattaktion beigetragen haben, außerdem stehen drei neuen Operator ins Haus.

Neu in der Liste ist außerdem die »Cradle of Civilization«-Erweiterung für Europa Universalis 4, in der Muslime und der Nahe Osten im Fokus stehen.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (13. bis 19. November)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Call of Duty: WW2 (LATAM)

3. Football Manager 2018

4. Assassin's Creed: Origins

5. Rainbow Six: Siege

6. Rainbow Six: Siege

7. Counter-Strike: Global Offensive

8. Nioh: Complete Edition

9. Europa Universalis 4: Cradle of Civilization

10. Divinity: Original Sin 2

Diese Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.