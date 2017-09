Steam-Charts - Rabatt macht NieR zu einem der Topseller

An der Spitze der Steam-Charts gab es auch vergangene Woche keine Veränderung: Playerunknown's Battlegrounds zieht auf dem ersten Platz weiter einsam seine Kreise. Einige kleinere Überraschungen gab es in der Verkaufs-Rangliste der digitalen Vertriebsplattform aber dennoch.

Da wäre zum einen NieR: Automata. Das Rollenspiel kommt dem Battle-Royale-Shooter an der Chartspitze gefährlich nahe und belegt den zweiten Rang. Hilfreich dürfte da insbesondere die aktuell laufende Rabatt-Aktion gewesen sein. Interessierte Käufer sparen noch bis zum 25. September 35 Prozent auf denn Kaufpreis und zahlen nur 38,99 statt 59,99 Euro.

Neu (oder wieder zurück) in den Top 10 sind auch Divinity: Original Sin 2, Arma 3 sowie Life is Strange: Before the Storm mit einem respektablen zehnten Platz.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (2. bis 9. September 2017)

Die offizielle Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntagmorgen aufs Neue aktualisiert.

