Steam Charts - Überraschende Top-Platzierungen

Indie-Spiele sind nun wirklich keine Seltenheit auf Steam. Umso beachtlicher, wenn sich diese Geheimtipps in Windeseile aufs Siegertreppchen der wöchentlichen Steam-Verkaufscharts katapultieren. So geschehen in der Woche vom 15. bis 21. Januar 2018. Gleich zwei der drei Top-Platzierungen gehen an vormals ziemlich unbekannte Titel: Human: Fall Flat und Slay the Spire.

Klar, auf Platz 1 thront mal wieder das herausragende Playerunknown's Battlegrounds. Aber mit Slay the Spire folgt direkt dahinter auf Platz 2 ein Mix aus Sammelkartenspiel, Roguelike und Dungeon-Eroberung, der sich trotz Early-Access-Baustelle erfolgreich behaupten kann. Umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass es nun wirklich keine Knappheit an Indie-Roguelikes gibt.

Platz 3 gehört Human: Fall Flat, einem Physik-Rätselspiel, das man gemeinsam mit Kumpels antreten kann, für launige Abende voller irrsinniger Momente. Anders als Slay the Spire, lässt sich dieser Titel bereits in der fertigen Vollversion für 15 Euro kaufen.

Die übrigen Platzierungen der aktuellen Steam-Charts setzen sich wie üblich aus Dauerbrennern und größeren Neuerscheinungen zusammen. Man findet GTA 5, Divinity: Original Sin 2, Counter-Strike: GO und nach wie vor auch They Are Billions. Dass Divinity in den Tops landet, verdankt es natürlich seiner überragenden Community-Positionierung in unseren GameStars 2017.

Bandai Namcos Dragon Ball FighterZ wandert noch in der Vorbestellungsphase auf die Plätze 8 und 9 (die Doppelplatzierung verdankt es der zusätzlichen Ultimate Edition). Umso trauriger dürften all die Dragon-Ball-Fans darüber sein, dass Dragon Ball Super im März 2018 vorerst eingestellt wird.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (15. bis 21. Januar 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.