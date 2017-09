Steam-Charts - XCOM 2 stürmt doppelt in die Verkaufscharts

Wer soll Playerunknown's Battlegrounds eigentlich noch aufhalten? Seit Monaten hält sich der Battle-Royale-Shooter an der Spitze der Steam-Verkaufscharts und auch letzte Woche konnte kein Spiel PUBG vom ersten Platz verdrängen. Kein Wunder, immerhin hat Battlegrounds gemessen an den Spielerzahlen inzwischen sogar Dota 2 hinter sich gelassen.

Wirklich spannend ist zurzeit also vor allem der Kampf um Platz zwei der Steam-Charts und diesen konnte in der vergangenen Woche das Addon XCOM 2: War of the Chosen für sich entscheiden. Auch das Hauptspiel XCOM 2 hat es im Windschatten seiner Erweiterung in die Top Ten geschafft.

Auf Platz drei und vier der aktuellen Steam-Charts (und damit noch vor den Dauerbrennern CS: GO und GTA 5) finden sich pünktlich zum zehnten Geburtstag der Hexer-Reihe die GOTY-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt und das neue Martial-Arts-Onlinespiel Absolver.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (28.8. bis 3.9.2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. XCOM 2: War of the Chosen

3. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY-Edition

4. Absolver

5. Counter-Strike: Global Offensive

6. GTA 5

7. The Escapists 2

8. XCOM 2

9. Rainbow Six: Siege

10. Divinity: Original Sin 2

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufshits der letzten Woche nach generierten Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.