The Underground King geht in die Geschichte ein. Egal wie gut oder schlecht der Rennspielmanager zu Release ausfallen wird: Es ist definitiv das letzte Spiel, welches bei Steam Greenlight eingereicht wurde. Diese Ehre wird das Spiel nicht mehr verlieren können.

Das Indie-Spiel kombiniert Rennsportmanager, Humor, Rollenspielelemente und verpackt sie in einer Endzeit-Comicgrafik. Mehr zum abgedrehten Titel gibt es bei dir ebenfalls kürzlich eingereichten Kickstarter-Kampagne, die um 15.000 Euro zur Realisierung bittet. Dort findet sich auch ein Download der Alpha-Version. The Underground King ist beispielhaft für die ungewöhnlichen Projekte, die über Greenlight ihren Weg zu Steam fanden.

Die Geschichte von Greenlight

Greenlight ging am 30. August 2012 an den Start. Die Idee hinter dem Wahlprozess war es, die Spieler entscheiden zu lassen, welche Indie-Titel auf Steam erscheinen sollen. Dafür gab es jeweils einen qualitativen und quantitativen Grund: Die Valve-Mitarbeiter konnten die Menge an Einreichungen zum Schluss selbst nicht mehr handhaben und wussten zudem einfach nicht, was die Spieler gerne kaufen und spielen möchten.

So sei man vom Erfolg von Titeln wie War For The Overworld, Evoland, Rogue Legacy, Verdun und dem gesamten Visual-Novel-Genre überrascht worden. Gut möglich, dass keines dieser Spiele ohne Greenlight bei Steam eine Freigabe erhalten hätte, wenn Valve-Mitarbeiter die Entscheidung über den Release getroffen hätten.

Greenlight war grundsätzlich ein voller Erfolg: Rund 10 Millionen Spieler haben an Greenlight-Abstimmungen teilgenommen, 63 Millionen Steam-Nutzer haben bis heute zumindest ein Spiel gestartet, das über Greenlight freigegeben wurde. Tausende Spieler wissen vermutlich nicht, dass sie dank Greenlight nicht nur mit Neuveröffentlichungen zugeschüttet wurden, sondern dass sie so auch echte Perlen spielen durften, die es anders vielleicht nicht geschafft hätten. Greenlight-Spiele wie The Forest, 7 Days to Die und Stardew Valley haben es sogar in die Top-100 Verkaufscharts von Steam geschafft.

Steam Direct kommt

Eine Woche wird Pause gemacht, dann folgt die neue Initiative Steam Direct am 13. Juni. Die letzten eingereichten Greenlight-Spiele (zu denen auch The Underground King zählt) werden von Valve von Hand ausgewählt und überprüft. 3.400 Spiele sind das insgesamt, nicht alle werden es tatsächlich zum Release schaffen. Allerdings dürfen alle übriggebliebenen Einreichungen an Steam Direct teilnehmen.

Worum handelt es sich nun bei Direct? Mit geringen Einschränkungen darf nun wirklich jeder Entwickler sein Spiel bei Steam zur Veröffentlichung einreichen, eine Wahl wie bei Greenlight gibt es nicht mehr. Es müssen nur Formulare ausgefüllt, eine »Bald verfügbar«-Übersichtsseite erstellt und 100 US-Dollar angezahlt werden. Das Geld gibt es aber wieder, sobald das veröffentlichte Spiel über 1.000 Dollar eingenommen hat. Außerdem wird absolut jedes Spiel von Valve getestet, damit es wirklich funktioniert und keine Schadsoftware enthält.

Einstiegshürden gibt es also noch, besonders hoch fallen sie aber nicht aus. Die meisten Spiele sollten damit keine Schwierigkeiten haben: Laut Steamspy konnte ein Spiel bei Steam im Jahr 2016 im Durchschnitt rund 6.600 Käufer finden und etwa 25.000 Dollar Umsatz generieren. 100 Dollar sollten da selbst Hobbyentwickler kaum abschrecken.

Die 25 meistverkauften Steam-Spiele - (Stand: Dezember 2016, Quelle: Steamspy.com) ansehen