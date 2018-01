Steam - Die 100 umsatzstärksten Spiele des Jahres in vier Kategorien

Valve hat die Steam-Topseller 2017 enthüllt. In vier Kategorien stehen nun die Spiele mit dem höchsten Umsatz aus dem vergangenen Jahr fest. Neben den übergreifenden Top-Sellern, sind das die Top-Neuerscheinungen, die bestverkauften VR-Spiele und die erfolgreichsten Early-Access-Spiele. Bei allen Kategorien zählt Valve für die Analyse Umsätze aus den Spieleverkäufen selbst, Ingame-Transaktionen und DLCs mit. Zudem verraten die Store-Betreiber, welche Spiele die höchste Zahl an gleichzeitigen Spielern aufweisen.

Ein wenig schade ist, dass die Spiele dabei nur grob nach Gruppen geordnet sind und keine Angaben zu den genauen Umsätzen gemacht werden. Die Platzierungen sind untereinander zudem gleichberechtigt aufgeführt. Eine Abstufung innerhalb der Gruppen ist deshalb nicht ersichtlich. Valves Kategorisierung lautet wie folgt:

Platin: Plätze 1 bis 12

Plätze 1 bis 12 Gold: Plätze 13 bis 24

Plätze 13 bis 24 Silber: Plätze 25 bis 40

Plätze 25 bis 40 Bronze: Plätze 41 bis 100

Beginnen wir mit der übergreifenden Hitliste, bei der alle Spiele inbegriffen sind. Die Reihenfolge hierbei ist wie beschrieben beliebig und sagt nichts über die Relation der Spiele untereinander aus.

Diesen Steam-Geheimtipp gibt's gratis - Das Jahr startet für alle Plus-Mitglieder mit dem Indie-Spiel »Love, Hate and the other ones«

Die Topseller auf Steam 2017

Platin

Zu den Platzierungen 13 bis 100

Die Topseller auf Steam 2017 - Das waren 2017 die umsatzstärksten Spiele auf Steam ansehen

Die Topseller auf Steam 2017 (VR)

2017 erschienen auf Steam über 1000 neue VR-Spiele, darunter Neuerscheinungen wie Fallout 4 VR, Superhot VR und weitere. Auch einige der bereits 2016 veröffentlichten Titel performten weiter stark. Darunter Raw Data und der Job Simulator.

Platin

Zu den Platzierungen 13 bis 100

Die Topseller auf Steam - Das waren 2017 die umsatzstärksten VR-Spiele ansehen

Die Topseller auf Steam 2017 (Early Access)

Wie Valve bemerkt, gab es im Jahr 2017 eine zunehmende Anzahl an erwähnenswerten Early-Access-Spielen. Das Phänomen Playerunknown's Battlegrounds einmal außen vor gelassen, sind hierbei Spiele wie Oxygen not Included, Dead Cells und Blackwake zu nennen. Bis auf PUBG verpassten diese aber die Platin-Auszeichnung.

Platin

Zu den Platzierungen 13 bis 100

Die Topseller auf Steam 2017 - Das waren 2017 die umsatzstärksten Early-Access-Spiele auf Steam ansehen

Die Topseller auf Steam 2017 (Neuerscheinungen)

Geht man nur nach den Neuerscheinungen, fördert das zahlreiche unbekanntere Spiele zutage. Die Liste der Topspiele ist hier aber ein wenig anders gegliedert und zeigt die Titel nach Monaten geordnet. Highlights aus der zweiten Reihe sind unter anderem das Horror-Adventure Detention, das Survival-Spiel The Wild Eight, die irre 2D-Siedler-Simulation Oxygen Not Included oder auch der Streaming-Hit Slime Rancher.

Wie Valve erwähnt, haben gerade in dieser Liste die Spiele einen Vorteil, die Anfang des Jahres 2017 erschienen sind. Man könnte, so Valve, auch die durchschnittlichen Einnahmen pro Tag betrachten, doch das würde interessanterweise die Spiele bevorteilen, die Ende des Jahres erschienen sind, da die Durchschnittseinnahmen um den jeweiligen Veröffentlichungszeitraum im Regelfall deutlich höher ausfallen.

Da die Liste äußerst umfangreich ist, hier der direkte Link zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen 2017 auf Steam.

Zum Thema: Steam Awards - Die Nominierten stehen fest

Die meisten gleichzeitigen Spieler 2017

Hier geht es zur Abwechslung einmal nicht um den schnöden Mammon, sondern um die reine Spieleranzahl – in diesem Fall die höchste Zahl an Spielern, die gleichzeitig die jeweiligen Titel spielten. Diese sind in die Abstufungen über 100.000, über 50.000, über 25.000 und über 15.000 Spieler gegliedert.

Valve bemerkt auf seinem offiziellen Blogeintrag zu den Hitlisten 2017, dass viele Spiele sowohl auf der Liste der meistgespielten Titel, als auch der umsatzstärksten Spiele auftauchen. Insgesamt überlappen die Listen hier bei 71 Spielen.

Die Liste der Spiele mit den meisten gleichzeitig aktiven Spielern führt übrigens 107 statt 100 Titel. Das ergab sich über die Kategorisierung bis hinunter zu Spielen mit über 15.000 Spielern gleichzeitig. Valve fand jedoch, dass es sich lohne, diese ebenfalls zu nennen, wodurch sich die leicht höhere Zahl an Spielen in diesen Charts erklärt.

Über 100.000 Spieler gleichzeitg erreichten:

Zur kompletten Liste: Alle meistgespielten Titel auf Steam 2017.

Übrigens: Die Statistik-Webseite Steam Spy hat vor Kurzem auch eine Liste der erfolgreichsten Steam-Spiele 2017 veröffentlicht. Diese bezieht sich konkret auf Besitzer der Spiele und erstellte daraus die 25 erfolgreichsten Spiele, nach verkauften Einheiten. Diese Daten sind nicht 100% genau aber immerhin nennt die Webseite, im Gegensatz zu Steam selbst, konkrete Zahlen. Hier geht's zum Artikel der 25 meistverkauften Steam-Spiele 2017 (laut Steam Spy).