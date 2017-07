Steam Family Sharing - Guide: Spiele legal teilen und gleichzeitig spielen

Da hat sich unser bester Kumpel gerade Tyranny gegönnt und schwärmt die ganze Zeit davon. Ein Kollege in Portugal zockt dagegen begeistert Counter-Strike: Global Offensive. Und die kleine Schwester daddelt am liebsten Lego Marvel Super Heroes. Jeder tut das natürlich auf seinem eigenen Steam-Account und auf seinem eigenen Computer. Aber was wäre das schön, wenn wir uns die Spiele zwischendurch mal ausleihen könnten!

Na, dann machen wir das doch einfach! Mit Steams Family Sharing dürfen sich bis zu fünfAccounts auf maximal zehn Geräten(PCs, Notebooks, Laptops) miteinander verbinden und ihre Bibliotheken teilen. Nicht nur in der Familie! Und so geht's:

Anmeldung auf dem fremden Computer

Ob beim Kumpel aus der Nachbarschaft oder dem Freund aus Portugal: Sie selbst oder eine Person Ihres Vertrauens müssen sich auf dem Rechner, der Zugriff auf Ihre Bibliothek bekommen soll, mit Ihrem Account anmelden.

Profi-Tipp: Ändern Sie vor den Family-Sharing-Einstellungen das Passwort auf eine einfache Variante, undwenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, stellen Sie wieder ein neues, sicheres Passwort ein (aber bloßnicht vergessen!).

Achtung: Der Sicherheits-Mechanismus Steam Guard muss für alle teilnehmenden Accounts aktiviert sein.

Bis zu fünf Accounts autorisieren

Navigieren Sie über Steam: Einstellungen: Familie zur Familienbibliothek. Setzen Sie das Häkchen bei»Diesen Computer für die Familienbibliothek autorisieren«. Daraufhin können Sie bis zu fünf Accounts auswählen, die Steam auf diesem Computer bekannt sind. Das setzt voraus, dass sich die gewünschtenAccounts vorher bereits einmal auf diesem Computer angemeldet haben.

Wählen Sie die Accounts aus, indem Sie ein Häkchen setzen. Sie können an dieser Stelle auch angeben, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn geteilte Bibliotheken wieder verfügbar sind. Die Einstellungen sinddamit abgeschlossen. Wenn sich nun an diesem Computer ein Account, den Sie autorisiert haben, in Steameinloggt, steht ihm Ihre gesamte Bibliothek zur Verfügung. Im Kasten haben wir Ihnen das Vorgehen Schrittfür Schritt an einem Beispiel aufgeführt.