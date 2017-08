Steam - Mehr monatliche Spieler als Xbox Live, fast so viele wie PSN

Steam bleibt auf Erfolgskurs. GeekWire berichtet über eine Präsentation von Valve im Rahmen der Casual Connect in Seattle. Dort hatte der Gaming-Gigant aktuelle Zahlen präsentiert und in Verhältnis gesetzt. Aber bevor wir ins Detail gehen, können wir zusammenfassend vorwegnehmen: In puncto Spielerzahlen sieht es für Steam ziemlich, ziemlich gut aus.

Seit Januar 2016 verzeichnet die Plattform 27 Millionen Erstkäufer (also Leute, die für einen Spielkauf ein Steam-Profil angelegt haben). Das sind knapp 1,5 Millionen Spieler Neuzuwachs pro Monat. Durchschnittlich liegt der Höchststand an gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern am Tag bei 14 Millionen Leuten, 2015 waren es noch 8,5 Millionen.

Die spannendste Zahl dürfte aber die der monatlich aktiven Spieler sein: Mit 67 Millionen überflügelt Steam die zuletzt genannten 53 Millionen Nutzer von Microsofts Xbox-Live-Service. Sonys letztgenannter Stand fürs PlayStation Network lag im Mai 2017 bei 70 Millionen monatlich aktiven Leuten. Steam spielt hier also mittlerweile recht problemlos bei den ganz großen Playern mit.

34 Prozent der Steam-Nutzer stammen dabei aus Nordamerika. 29 Prozent aus Westeuropa. Asien steht mit 17 Prozent auf Platz 3 - hier verzeichnet Steam enormes Wachstum und muss gleichzeitig mit dem in China extrem erfolgreichen Vertriebs-Pendent von Tencent konkurrieren.

