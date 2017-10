Ihr wolltet schon immer mal Torment: Tides of Numenera oder Helldivers anspielen? Dann habt ihr dieses Wochenende eine gute Gelegenheit: Seit dem 27. Oktober sind die zwei Spiele für kurze Zeit auf Steam gratis spielbar! Wenn euch danach noch immer gefällt, was ihr seht, sind sie im Preis gesenkt, um 50 beziehungsweise 55 Prozent.

Darüber hinaus ist auch das Survival-Game ARK: Survival Evolved günstiger: bis Montag, den 30. Oktober kostet das Dino-Spiel die Hälfte vom normalen Kaufpreis: 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Im GameStar-Test fiel ARK aber vor allem wegen seiner vielen Bugs und Fehler auf: Dafür gab es 70 Punkte.

Das Angebot gilt bis zum Montag, den 30. Oktober 2017, 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

ARK: Survival Evolved auf Steam

Torment: Tides of Numenera gratis

Torment: Tides of Numenera ist der spirituelle Nachfolger Planescape: Torment und somit die Fortsetzung von einem der besten Rollenspiele aller Zeiten. Im Februar 2017, als das Spiel aus dem Early Access kam, urteilte Martin Deppe, dass Torment nach einer aufreibenden Einarbeitungszeit und viel Lust auf Texte einen erneut mit einer der besten Rollenspiel-Geschichten belohnt. Dafür gab es satte 89 Punkte im Test.

Das Angebot gilt bis zum Mittwoch, den 1. November 2017, 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wenn euch Torment gefällt (denn ihr werdet es bestimmt nicht am Gratis-Wochenende durchspielen) könnt ihr es für 19,79 Euro mit 56% Rabatt kaufen.

Torment: Tides of Numenera auf Steam gratis

Koop-Kracher Helldivers gratis

Während Torment was für Einzelspieler ist, setzt Helldivers voll auf Koop-Spaß: Der Top-Down-Shooter, in dem man gegen eine Armee von Riesenkäfern antritt, war 2015 eines der am meisten unterschätzten Actionspiele des Jahres. Im Test beschrieb Benjamin Blum die Shooter-Mechanik für vier Spieler als fordernd und gleichzeitig motivierend. 83 Punkte gab es dafür im Test.

Das Angebot gilt bis zum Montag, den 30. Oktober 2017, 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wenn euch Helldivers gefällt, könnt ihr es für 9,99 Euro mit 50% Rabatt kaufen.

Helldivers auf Steam gratis