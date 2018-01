Steam - Interface-Überarbeitung kommt noch, beteuert Valve-Mitarbeiter

Schon vor Monaten kamen erste Gerüchte über eine anstehende Überarbeitung der Benutzeroberfläche von Steam auf. Seit einer Vorstellung des UI-Updates auf einer niederländischen Spielemesse im Juli letzten Jahres gab es allerdings keine Neuigkeiten mehr zu dem Thema - bis jetzt.

Denn nun hat Alden Kroll, ein Produkt-Designer von Valve, via Twitter betätigt, dass sich das neue User Interface noch immer in der Entwicklung befindet. Wann genau es jedoch veröffentlicht werden soll, bleibt weiterhin Valves Geheimnis. Zumindest in den nächsten 40 Jahren hoffe Kroll auf eine Veröffentlichung. Solange das UI-Update keine drei in der Versionsnummer hat, scheint dieses Ziel wohl auch realistisch.

Yes: We're still working on it :) — Alden Kroll (@aldenkroll) January 5, 2018

Gosh I sure hope we get done before then! — Alden Kroll (@aldenkroll) January 8, 2018

Auf Nachfrage sprach Kroll außerdem über die Möglichkeit bei Steam, Kuratoren stumm zu schalten. Dieses Features sei ebenfalls in Arbeit. Die Kuratoren, denen ein Steam-Nutzer folgt, beeinflussen den Empfehlungs-Algorithmus und tragen dazu bei, was dem Spieler auf der Steam-Startseite angezeigt wird. Per Stummschalt-Funktion könnte der Algorithmus weiter verfeinert werden.