Steam Link - Neue App macht PC-Spielen auf Samsung-TVs einfach

Bereits vor einiger Zeit hatten Samsung und Valve eine Kooperation angekündigt, jetzt trägt die Zusammenarbeit erste Früchte. Die erste Beta-Version einer Steam-Link-App wurde veröffentlicht und macht PC-spielen auf Samsung-Fernsehern ohne Zusatzhardware möglich. In Deutschland bekommen Sie das Programm bislang aber nur auf Umwegen.

Über die App und ihr WLAN oder LAN verbinden Sie ihren Smart-TV mit ihrem Rechner und übertragen ihre Spiele kabellos auf den großen Bildschirm - also ganz wie mit dem ursprünglichen Steam Link nur eben ohne das Gerät selbst. Zwar funktioniert die App noch nicht zu einhundert Prozent fehlerfrei, aber sie steckt ja auch noch in der Beta. Viele Spieler und auch unsere Kollegen von PC Gamer sind auf jeden Fall schon mal sehr angetan. Aktuell unterstützt das Programm die Übertragung von Inhalten in FullHD und bis zu 60 FPS. Eine komplette Liste der unterstützten Smart-TVs gibt es leider nicht, die Anbieter sprechen von UHD TVs der Baujahre 2016 und 2017.

Deutsche User haben es allerdings nicht ganz so leicht. Der Beta-Test läuft nämlich eigentlich nur in den USA. Um die App dennoch auf ihrem deutschen TV finden und installieren zu können, müssen Sie die Region ihrer Smart Hub App ändern. Eine Anleitung dafür finden Sie unter anderem hier. Die Änderung sollten Sie problemlos rückgängig machen können, dennoch raten wir zur Vorsicht: Alle Änderungen nehmen Sie auf eigene Gefahr vor. Nach der Umstellung werden Apps anderer Regionen gelöscht.

Falls Ihnen dieser Weg zu umständlich ist, raten wir zu ein wenig Geduld. Planmäßig soll der weltweite Release der Steam-Link-App noch diesen Sommer erfolgen. Dann soll das Programm auch Streaming in 4K unterstützen.

Quelle: Steam Forum