Steam ist weiter auf Kurs für einen zweifelhaften Rekord: Über 6.000 Spiele sind bereits dieses Jahr erschienen, mehr als in jedem anderem Jahr - und sogar fast schon mehr als seit dem Launch im Jahr 2003 bis 2015. Das hat der Analyst Daniel Ahmad auf Twitter dargestellt:

