Steam-Spiele auf Smart-TV - Kostenlose Steam Link App für Samsung TVs

Samsung stellt seit heute die Steam Link App für die hauseigenen Smart-TVs im internen Download-Portal Smart Hub bereit. Geeignet sind laut Samsung alle Smart-TVs der Jahre 2016 und 2017 sowie die QLED-Modelle. Mit Hilfe der Steam Link App lassen sich Steam-Spiele auf den TV streamen, ohne wie bislang eine separate Streaming Box wie Steam Link oder Nvidias Shield TV zu benutzen.

Befinden sich der Samsung-TV und ein PC mit geöffnetem Steam-Client im selben Netzwerk, lassen sich beide koppeln und die Spiele aus der Steam-Bibliothek des PCs (auch nicht bei Steam gekaufte Spiele können in die Steam-Bibliothek integriert werden) auf den TV streamen, sowohl per LAN als auch per W-LAN. Unseren Erfahrungen nach ist kabelgebundenes LAN beim Spiele streamen nach Möglichkeit vorzuziehen.

Laut Samsung unterstützen die geeigneten TVs alle USB HID-Eingabegeräte, dazu gehören etwa der XBox One Controller sowie das XBox 360 Pad und auch der Steam Controller von Valve. Da die Kooperation nicht Samsung exklusiv zu sein scheint, dürften auch andere TV-Hersteller in Zukunft eine Steam Link App anbieten.