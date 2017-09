Steel Division: Normandy 44 - Erster DLC »Second Wave« angekündigt

Paradox Interactive stellen im offiziellen Forum den ersten DLC für ihr Strategiespiel Steel Division: Normandy 44 vor. Die Erweiterung hört auf den Namen Second Wave und beinhaltet vier neue Divisionen für die Invasion der Normandie: Die 4th Armored Division der USA, die 1st Special Service Brigade der Briten und von der deutschen Seite die 9. Panzerdivision und die 16. Luftwaffen-Felddivision.

