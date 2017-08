Stellaris: Synthetic Dawn - Aufstand der Maschinen in der neuen Story-Erweiterung

In der Story-Erweiterung Synthetic Dawn für das Strategiespiel Stellaris proben die Maschinen den Aufstand. Der Entwickler Paradox hat nun weitere Details zum Story Pack veröffentlicht, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. So wird sich Synthetic Dawn, wie der Name schon vermuten lässt, um künstliche Lebensformen und ihren Aufstieg drehen und den Spielern erlauben, als »Maschinen Imperium« zu regieren. Die neuen spielbaren »Roboter-Rassen« sollen auch »einzigartige neue Spielelemente« hinzufügen, die ihre besondere Lebensform zum Ausdruck bringen.

Natürlich wird es auch eine ganze Reihe neuer kosmetischer Anpassungen geben. Neue Sprachpakete, neue Portraitbilder und vieles mehr können erwartet werden. Einen ersten Eindruck dazu liefert der veröffentlichte Teaser-Trailer: