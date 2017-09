Stephen Kings Es - Pennywises Rückkehr wird zum erfolgreichsten Horrorfilm

Anfang September ist die Neuverfilmung von Stephen Kings Es in den US-Kinos angelaufen und legte sogleich einen sensationellen und rekordverdächtigen Filmstart hin.

Nach nicht einmal zwei Wochen Spielzeit ist die Rückkehr von Pennywise mit über 232 Mio. Dollar Einnahmen in den USA der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.

Erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten

Auch weltweit dürfte Stephen Kings Es den bisherigen Rekordhalter Der Exorcist (1973) mit 441 Mio. in Kürze eingeholt haben. Aktuell kommt der Horrorfilm auf Einnahmen von knapp 382 Mio. Dollar weltweit.

Jedoch fehlen hier noch die Einnahmen aus den deutschen Kinos, denn hierzulande läuft der mit Spannung erwartete Horrorfilm erst am 28. September in den Kinos an. Die Einnahmen dürften sicherlich noch einige Dollars in die Kasse spülen.

Es - Teil 1 bald auch in den deutschen Kinos

Regisseur Andres Muschietti (Mama) verfilmt mit dem ersten Teil des Zweitteilers die gleichnamige Buchvorlage von Stephen King. Die Handlung spielt jedoch in den 1980er Jahren. Als in der US-Kleinstadt Derry in Maine plötzlich einige Kinder spurlos verschwinden. Eine Gruppe von Jugendlichen begibt sich auf eigene Faust dem Phänomen nach und machen schon bald den seltsamen Clown Pennywise () für das Verschwinden der Kinder verantwortlich. Sie spüren die dämonische Kreatur in der Kanalisation der Stadt auf und versuchen dem Grauen ein Ende zu bereiten.

Es - Teil 2 bereits in Arbeit

Ein zweiter Teil der Buchverfilmung ist bereits in Arbeit und spielt 30 Jahre später. Ein konkreter Kinostarttermin steht noch aus. Die Regie führt erneut Andres Muschietti (Mama).