Stephen Kings Es - Wer hat es entdeckt? Neuer Trailer enthält ein Easter Egg

Zu Stephen Kings Horrorfilm Es (It) ist vor wenigen Tagen ein neuer langer Trailer eingetroffen. Darin treibt der gruselige Clown Pennywise (gespielt von Bill Skarsgard) sein Unwesen.

Und während er den Kindern der Kleinstadt nachstellt, haben aufmerksame Fans ein erstes Easter Egg entdeckt: Tim Currys Pennywise aus der 1990er TV-Verfilmung hat seinen Auftritt - wenn auch nur als Puppe.

Tim curry pennywise on the left pic.twitter.com/5jaMkPPQ2N — Paul Flanagan (@flan86) July 27, 2017

Die Handlung basiert auf der Buchvorlage von Stephen King und spielt diesmal in den 1980er Jahre: In der US-Kleinstadt Derry in Maine verschwinden plötzlich einige Kinder spurlos. Als eines der Opfer tot aufgefunden wird, geht eine Gruppe von Kindern auf eigene Faust der Sache nach. Sie treffen auf den dämonischen Clown Pennywise und können das Monster in der Kanalisation stellen.

Bill Skarsgard wird zum Horror-Clown Pennywise

Regisseur Andres Muschietti (Mama) verfilmt die Neuauflage mit Bill Skarsgard als Pennywise und den Jungschauspielern Jaeden Lieberher als Bill Denbrough, Wyatt Oleff als Eddie Kaspbrak, Finn Wolfhard als Richie Tozier, Jeremy Ray Taylor als Ben Hanscom, Jack Grazer als Stan Uris, Chosen Jacobs als Mike Hanlon, Sophia Lillis als Beverly Marsh, Owen Teague als Patrick Hockstetter und Nicholas Hamilton als Henry Bowers. In weiteren Rollen spielen Javier Botet, Stephen Bogaert als Al Marsh und Ari Cohen als Rabbi Uris mit.

Der dämonische Clown Pennywise wird in Stephen Kings Es am 28. September die Kinos heimsuchen.

Gruselig geht es auch im zweiten Teil des Kinofilms Stephen Kings Es weiter, der sich bereits in Arbeit befindet und rund 30 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Film spielt. Ein Kinostarttermin steht noch nicht fest.